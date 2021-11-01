Пік триватиме близько 2 тижнів

Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда під час брифінгу розповів, що наразі країна виходить на пік захворюваності на COVID-19.

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Прогноз захворюваності

Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація,

– зазначив Олександр Комаріда.

Водночас заступник відзначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я України розповів, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. До цього показник госпіталізацій зростав впродовж останніх 3 місяців.

Ревакцинація буде безкоштовною

А ось щодо повторної вакцинації проти коронавірусу в Україні, то чиновник розповів, що відомство планує забезпечити поставки вакцин проти COVID-19 на наступні два роки. Тож, вакцинація залишиться безплатною!

За даними МОЗ, наразі для українців доступні 8,5 мільйона доз вакцин трьох виробників.