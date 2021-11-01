Пік триватиме близько 2 тижнів
Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда під час брифінгу розповів, що наразі країна виходить на пік захворюваності на COVID-19.
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Прогноз захворюваності
Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація,
– зазначив Олександр Комаріда.
Водночас заступник відзначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі.
Ревакцинація буде безкоштовною
А ось щодо повторної вакцинації проти коронавірусу в Україні, то чиновник розповів, що відомство планує забезпечити поставки вакцин проти COVID-19 на наступні два роки. Тож, вакцинація залишиться безплатною!
За даними МОЗ, наразі для українців доступні 8,5 мільйона доз вакцин трьох виробників.