Пік триватиме близько 2 тижнів

Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда під час брифінгу розповів, що наразі країна виходить на пік захворюваності на COVID-19.

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Прогноз захворюваності

Зараз виходимо на пік, після чого звичайно буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація,
– зазначив Олександр Комаріда.

Водночас заступник відзначив, що наразі ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі.

Ревакцинація буде безкоштовною

А ось щодо повторної вакцинації проти коронавірусу в Україні, то чиновник розповів, що відомство планує забезпечити поставки вакцин проти COVID-19 на наступні два роки. Тож, вакцинація залишиться безплатною!

За даними МОЗ, наразі для українців доступні 8,5 мільйона доз вакцин трьох виробників.

Яка захворюваність на COVID-19 та темпи вакцинації наразі

Впродовж доби в Україні підтвердили 13 936 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 828 людей. На жаль, 298 інфікованих померли. Натомість 5 885 пацієнтів одужали. Щодо вакцинації, то впродовж останнього тижня вакцинували більше людей, ніж за весь вересень. Загалом принаймні одне щеплення проти коронавірусу отримали понад 10 мільйонів мешканців країни.