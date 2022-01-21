Для цього Медичні закупівлі України придбали 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх планують встановити у січні – лютому 2022 року.
Увага Ще одна область стала "помаранчевою": яка ситуація в інших регіонах
Також 118 кисневих станцій вже закупили за кошти субвенції та наразі монтуються у лікарнях.
Кисню має вистачити на всіх
Ба більше, на сьогодні в Україні є 23 ліцензованих виробники медичного кисню. З ними вже провели спеціальні перемовини.
Наразі вже є підтвердження, що кисень швидко постачать в лікарні, якщо це буде необхідно. Для цього підприємства вже формують резерви кисню у сховищах.
Медичні заклади будуть забезпечені киснем у разі стрімкого зростання потреби,
– запевнили у відомстві.
Скільки кисневих станцій було у 2021 році
У 2021 році уряд виділив регіонам 1 мільярд 654 мільйонів гривень для закупівлі кисневих станцій для лікарень. Зокрема, у другому півріччі минулого року їх закупили 385 одиниць.
Водночас у липні 2021 року функціонувало лише 50 кисневих станцій. А на кінець року – вже 92.