У МОЗ розповіли, чи вистачить усім хворим кисню в лікарнях

Ситуація з коронавірусом в Україні останніми днями погіршується. У Міністертсві охорони здоров'я запевнили, якщо важких госпіталізацій побільшає – медзаклади будуть готові.

Для цього Медичні закупівлі України придбали 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх планують встановити у січні – лютому 2022 року.

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Також 118 кисневих станцій вже закупили за кошти субвенції та наразі монтуються у лікарнях.

Кисню має вистачити на всіх

Ба більше, на сьогодні в Україні є 23 ліцензованих виробники медичного кисню. З ними вже провели спеціальні перемовини.

Наразі вже є підтвердження, що кисень швидко постачать в лікарні, якщо це буде необхідно. Для цього підприємства вже формують резерви кисню у сховищах.

Медичні заклади будуть забезпечені киснем у разі стрімкого зростання потреби,

– запевнили у відомстві.

Скільки кисневих станцій було у 2021 році

У 2021 році уряд виділив регіонам 1 мільярд 654 мільйонів гривень для закупівлі кисневих станцій для лікарень. Зокрема, у другому півріччі минулого року їх закупили 385 одиниць.

Водночас у липні 2021 року функціонувало лише 50 кисневих станцій. А на кінець року – вже 92.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні За вчора, 20 січня, в Україні виявили 20 156 нових випадків зараження коронавірусом. Значно зросла кількість нових виявлень і серед дітей. Станом на 21 січня 2021 року в Україні виявили 3 819 538 хворих на COVID-19. З них – 3 576 268 з яких вже одужали. Натомість померли, на жаль, щонайменше 98 993 пацієнти.

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Під час останньої хвилі в Україні розгорнули більше ніж 79 тисяч ковідних ліжок в 547 закладах охорони здоров'я. Наразі можливості України дозволяють розгорнути не менше ліжок, запевнили в МОЗ.