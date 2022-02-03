Стрімке зростання кількості пацієнтів з COVID-19 спостерігається саме у тих регіонах, де найменший відсоток вакцинованих осіб. Переважно, це західні області.
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Лідери госпіталізацій
Так, Івано-Франківщина лідирує за заповненістю ковідних відділень – 64,8% (2 193 особи).
Також високий рівень госпіталізацій зафіксували у таких областях:
- Хмельницькій;
- Рівненській;
- Тернопільській.
Загалом у країні заповненість ковідних відділень становить 38%. Наразі госпіталізували загалом 26 681 особу.
Рекорд нових хворих
Загалом в Україні нині також зафіксували черговий рекорд хворих – 39 620 випадків коронавірусу. На жаль, від хвороби померли ще 210 людей. Водночас одужали 9 390 пацієнтів – їх уже виписали з лікарні.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (2 437) та в таких областях:
- Одеській – 2 982;
- Житомирській – 2 933;
- Івано-Франківській – 2 423;
- Львівській – 2 369;
- Хмельницькій – 2 283 областях.
Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу
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