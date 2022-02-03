МОЗ розповіло, які області лідирують за кількістю госпіталізованих пацієнтів із COVID-19

Останнім часом в Україні чи не щодня реєструють рекордні цифри захворюваності на коронавірус. Збільшується й кількість госпіталізованих із цією інфекцією.

Стрімке зростання кількості пацієнтів з COVID-19 спостерігається саме у тих регіонах, де найменший відсоток вакцинованих осіб. Переважно, це західні області.

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Лідери госпіталізацій

Так, Івано-Франківщина лідирує за заповненістю ковідних відділень – 64,8% (2 193 особи).

Також високий рівень госпіталізацій зафіксували у таких областях:

Хмельницькій;

Рівненській;

Тернопільській.

Загалом у країні заповненість ковідних відділень становить 38%. Наразі госпіталізували загалом 26 681 особу.

Рекорд нових хворих

За останню добу, 2 лютого, до лікарень госпіталізували 4 136 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Загалом в Україні нині також зафіксували черговий рекорд хворих – 39 620 випадків коронавірусу. На жаль, від хвороби померли ще 210 людей. ​Водночас одужали 9 390 пацієнтів – їх уже виписали з лікарні.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (2 437) та в таких областях:

Одеській – 2 982;

Житомирській – 2 933;

Івано-Франківській – 2 423;

Львівській – 2 369;

Хмельницькій – 2 283 областях.



Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу

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