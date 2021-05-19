За минулу добу в Україні зробили 19 088 щеплень від коронавірусу. З них 10 072 – другою дозою.
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У МОЗ повідомили, скільки людей і якою вакциною щепили напередодні:
- вакциною Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 480 осіб,
- вакциною CoronaVac – 6 070 осіб,
- вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 осіб,
- вакциною AstraZeneca (південнокорейського виробництва) – 7 126 осіб.
З початку кампанії всього зроблено 994 872 щеплення. Першу дозу отримали – 957 346 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб:
- вакциною Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 484 439;
- вакциною CoronaVac – 83 108;
- вакциною Comirnaty - Pfizer/BioNTech) – 56 861;
- вакциною AstraZeneca (південнокорейського виробництва) – 332 940.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в 5 етапів.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
До слова, вакцинуватися важливо і тим людям, які хворіли на коронавірус. Про це пише The Guardian. Факт перенесення хвороби не забезпечує тривалий багатомісячний захист. Не виключено, що через кілька тижнів в організмі вже не залишиться захисних антитіл.
А також вакцинація в цілому зміцнює організм, і не тільки проти коронавірусу. Йде загальне посилення імунної реакції.