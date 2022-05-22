У МОЗ розповіли, чи зафіксовані в Україні випадки мавпячої віспи

У МОЗ закликали українців не панікувати через інформацію про поширення вірусу мавпячої віспи у світі. В Україні заражених наразі не виявили.

У МОЗ нагадали, як поширюється мавпяча віспа. Інфікуватися можна під час прямого контакту з кров'ю, біологічними рідинами, шкірою або слизовими заражених людей чи тварин.

Зауважте ВООЗ застерігає щодо можливого поширення холери в Маріуполі

Окрім того, підхопити мавпячу віспу можна також, якщо скуштувати м'ясо інфікованої тварини, яке не пройшло достатньої термічної обробки.

Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано,

– мовиться у повідомленні.

Як вірус передається між людьми

За даними МОЗ, люди також можуть інфікувати одне одного вірусом мавпячої віспи. Однак це відбувається у результаті тісного контакту з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів, ушкодженими ділянками шкіри, біологічними рідинами.

У найбільшій групі ризику – члени однієї родини та медики, які контактували з зараженими пацієнтами без дотримання усіх правил. Також інфікуватися можна через плаценту.

Середній інкубаційний період – від 6 до 16 днів. Однак може коливатися також від 5 до 21 дня.

Які симптоми

До 5 днів:

гарячка;

головний біль;

збільшення лімфовузлів;

болі у спині;

сильна слабкість.

Згодом починається період висипки. МОЗ наголошує, що у 95% випадків сліди на шкірі спершу з'являються на обличчі. Вірус мавпячої віспи виявляють за допомогою ПЛР-тестування.

Щоб вберегтися від вірусу, необхідно утриматися від контактів з інфікованими та частіше мити руки.

У світі зафіксували майже сотню випадків

За даними World Health Organization, станом на 22 травня мавпячу віспу виявили щонайменше у 12 державах, які не є ендемічними щодо вірусу. Кількість заражених наближається до сотні. Підтверджених летальних випадків, на щастя, не зафіксували.

Ендемічними країнами щодо мавпячої віспи є Бенін, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Габон, Гана (визначено лише у тварин), Кот-д'Івуар, Ліберія, Нігерія, Республіка Конго, Сьєрра-Леоне і Південний Судан.

У ВООЗ наголосили: наразі очікують, що кількість заражених зросте. Однак розраховують, що негайні дії допоможуть зупинити поширення вірусу.