У МОЗ розповіли, чи зросла кількість дітей серед хворих на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що відсоток дітей серед хворих на COVID-19 в Україні не збільшився, порівняно з хвилею коронавірусу навесні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що попри те, що здається, що діти почали хворіти на коронавірус частіше якщо аналізувати у відсотковому діапазоні, то зростання немає.

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Зараз у нас за кількістю, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, адже в статистику потрапляють діти. Але якщо дивитися у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас – діапазон 7 – 10%”.

За словами Віктора Ляшка, наразі ситуація із захворюваністю серед дітей така ж, як була навесні. Суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18-ти, в Україні не зареєстровано.

До слова, впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 12 983 людини, серед них 1 105 дітей.

Чи треба вакцинувати проти COVID-19 дітей

Очільник МОЗ пояснив, що наразі в пріоритеті вакцинація дорослого населення. Мета – принаймні 70% населення.

80% летальних випадків від коронавірусу зафіксовано серед людей віком 60+, тому ця вікова група є пріоритетною і для вакцинації,

– зауважив Віктор Ляшко.

Найтяжчих перебіг хвороби спостерігають у новонароджених та дітей раннього віку. Чим старша дитина – тим легше вона переносила вірус. Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.