В Мін'юсті наказ зареєстрували під № 1452/37074. Він набере чинності 9 грудня 2021 року.

До теми Українців без щеплення з 8 листопада відсторонять від роботи: кого це торкнеться

Хто повинен вакцинуватися проти коронавірусу до 8 грудня:

Працівники підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади,

Установ і закладів, які надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів,

Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року №83.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати,

– йдеться в повідомленні.

Людей з протипоказаннями не відсторонятимуть від роботи

Люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Держслужбовці, соціальні працівники та співробітники стратегічно важливих підприємств можуть щепитися від COVID-19 організовано або індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації.

Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.