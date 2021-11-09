МОЗ розширило перелік організацій, співробітники яких мають обов'язково щепитися проти COVID-19

8 листопада МОЗ зареєструвало в Мін'юсті наказ №2393 від 1 листопада, згідно з яким перелік робітників професій, що підлягають обов'язковому щепленню, суттєво розширять.

В Мін'юсті наказ зареєстрували під № 1452/37074. Він набере чинності 9 грудня 2021 року.

До теми Українців без щеплення з 8 листопада відсторонять від роботи: кого це торкнеться

Хто повинен вакцинуватися проти коронавірусу до 8 грудня:

Працівники підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади,

Установ і закладів, які надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів,

Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року №83.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати,

– йдеться в повідомленні.

Людей з протипоказаннями не відсторонятимуть від роботи

Люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Держслужбовці, соціальні працівники та співробітники стратегічно важливих підприємств можуть щепитися від COVID-19 організовано або індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації.