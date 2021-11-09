МОЗ розширило перелік організацій, співробітники яких мають обов'язково щепитися проти COVID-19
Джерело:МОЗ
8 листопада МОЗ зареєструвало в Мін'юсті наказ №2393 від 1 листопада, згідно з яким перелік робітників професій, що підлягають обов'язковому щепленню, суттєво розширять.
В Мін'юсті наказ зареєстрували під № 1452/37074. Він набере чинності 9 грудня 2021 року.
До теми Українців без щеплення з 8 листопада відсторонять від роботи: кого це торкнеться
Хто повинен вакцинуватися проти коронавірусу до 8 грудня:
- Працівники підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади,
- Установ і закладів, які надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів,
- Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року №83.
Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати,
– йдеться в повідомленні.
Людей з протипоказаннями не відсторонятимуть від роботи
Люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
Держслужбовці, соціальні працівники та співробітники стратегічно важливих підприємств можуть щепитися від COVID-19 організовано або індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації.Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.