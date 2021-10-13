МОЗ розширить перелік професій для обов'язкової COVID-вакцинації: кого торкнуться зміни

Міністерство охорони здоров'я України розширить перелік професій і працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. Загалом до переліку додали ще 3 галузі.

Мовиться про проєкт наказу "Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням". Про зміни в наказі повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Наказ набере чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що 7 жовтня МОЗ вперше затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.

Згідно з наказом, на період дії карантину обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Дія наказу розпочнеться 7 листопада – через місяць після його офіційного опублікування.

Що буде у випадку, якщо людина відмовиться від вакцинації

Працівники, які не вакцинуються проти COVID-19 впродовж цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Чому до переліку не додали медичних працівників

Користувачі мережі цікавляться, чому у цьому переліку немає людей, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19 – лікарів та медичного персоналу. Під час брифінгу в Херсоні очільник МОЗ Віктор Ляшко відповів на це запитання.

За його словами, усунення медиків від роботи через відсутність COVID-щеплення може коштувати життів пацієнтів.

Віктор Ляшко “Коли ми говоримо, що немає педагога, то перезакрити його функцію в навчальному закладі або функцію чиновника в Міністерстві або місцевій адміністрації може паралельно інший колега, збільшивши навантаження. Коли ми говоримо про медиків сьогодні, якщо в закладі невакцинованих два реаніматологи, і потрапить людина, яка потребує екстреної медичної допомоги, це може коштувати життя. Тому ми медиків зараз не включили”.

При цьому Ляшко додав, що відсоток щеплених медиків значно більший, ніж у будь-якій іншій сфері.