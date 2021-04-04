Міністерство охорони здоров'я сертифікувало вироблений на "Запорізькому металургійному комбінаті" кисень як лікарський засіб для медичного застосування. Його вже відправили у лікарні.

Що відомо про виробництво кисню у Запоріжжі

Про сертифікацію кисню 3 квітня заявив генеральний директор підприємства Олександр Мироненко. За його словами, перші 2 тонни кисню вже відправили у міські лікарні Запоріжжя.

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Маю гарну новину: кисень, вироблений на "Запоріжсталі", сертифіковано МОЗ як лікарський засіб для медичного лікування! Не вдаючись у подробиці, наскільки непросто було пройти усі кола бюрократичного пекла, скажу тільки – воно того варте,

– заявив Мироненко.

Він підкреслив, що на підприємство постійно надходили прохання про виробництво кисню.

До речі, кисень для лікарень надаватимуть безкоштовно.

"Бізнес "Запоріжсталі" – це реалізація металу. Медичний кисень для нас – не предмет отримання доходу. Ми віддаємо його лікарням безкоштовно в надії, що ця життєво важлива допомога рятуватиме людей", – сказав Мироненко.

Довідка. Кисневу станцію побудували за гроші підприємства на території обласної інфекційної лікарні Запоріжжя. Робочий тиск зберігання виготовленного кисню складає не більше 16 бар.