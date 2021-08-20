Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі 24 каналу. За його словами, різке збільшення кількості хворих орієнтовно може припасти на кінець жовтня.

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За словами Кузіна, суттєве зростання захворюваності може призвести до переходу України в іншу зону карантину.

Водночас це залежатиме від того, наскільки відповідально громадяни ставитимуться до власної безпеки та чи дотримуватимуться вони необхідних протиепідемічних норм.

Орієнтовно це кінець жовтня. Це прогностично, коли має бути суттєве зростання,

– припустив головний санлікар.

Як розповів Кузін, наразі втримування ситуації в Україні між оптимістичним та базовим сценарієм розвитку захворюваності вдається реалізовувати шляхом нарощування темпів вакцинації, аналітичній роботі, а також вдосконаленню системи виявлення та ізоляції контактних осіб.

Довідка. МОЗ розглядає 3 можливих сценарії розвитку захворюваності в Україні. Мовиться про оптимістичний (вихід на рівень плато в осінній період), базовий (помірне зростання кількості хворих) і песимістичний (різкий спалах COVID-19).

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