Українець помер через 4 години після вакцинації препаратом Pfizer, – МОЗ
Джерело:МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що 2 липня зафіксували смерть 47-річного чоловіка. За декілька годин до цього йому зробили щеплення проти COVID-19 препаратом компанії Pfizer.
У МОЗ повідомили, що мобільна бригада вакцинувала пацієнта о 13:45. Протягом однієї години у нього не було жодних симптомів чи нарікань на самопочуття.
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О 17:00 в пацієнта з'явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка,
– зазначили у міністерстві.
За інформацією департаменту охорони здоров'я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Pfizer.
- У п'ятьох інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, – стан задовільний.
Випадок смерті перевіряють
Летальний випадок наразі розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики.
У Міністерстві охорони здоров'я додали, що Державний експертний центр надалі після настання смерті протягом 30 днів розслідуватиме такі випадки.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- В Україні з початку пандемії зафіксували понад 2 мільйони 236 тисяч випадків.
- Перемогти хворобу змогли понад 2 мільйони 169 тисяч пацієнтів. Померли – 52 391 особа.
- За минулу добу, 1 липня, коронавірусом інфікувались 696 українських громадян.