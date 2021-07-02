Українець помер через 4 години після вакцинації препаратом Pfizer, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що 2 липня зафіксували смерть 47-річного чоловіка. За декілька годин до цього йому зробили щеплення проти COVID-19 препаратом компанії Pfizer.

У МОЗ повідомили, що мобільна бригада вакцинувала пацієнта о 13:45. Протягом однієї години у нього не було жодних симптомів чи нарікань на самопочуття.

Читайте також Новини про коронавірус 2 червня: в Україні схвалили COVID-сертифікати та посилили карантин

О 17:00 в пацієнта з'явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка,

– зазначили у міністерстві.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Pfizer.

У п'ятьох інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, – стан задовільний.

Випадок смерті перевіряють

У МОЗ наголосили, що випадок зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Летальний випадок наразі розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики.

У Міністерстві охорони здоров'я додали, що Державний експертний центр надалі після настання смерті протягом 30 днів розслідуватиме такі випадки.

Ситуація з коронавірусом в Україні