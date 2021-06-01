У МОЗ запевняють, що до кінця поточного тижня в рамках ініціативи COVAX в Україну мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

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Препарат виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca. Він вже отримав дозвіл на використання у ЄС, Великобританії, Індії та Канаді, схвалила його і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ),

– йдеться в повідомленні МОЗ.

Вакцина надійде в рамках COVAX

Вже до кінця поточного тижня в рамках глобальної ініціативи COVAX до України мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Вона буде призначена для вакцинації другою дозою тих, в кого минув інтервал у 12 тижнів після першого щеплення.

Вакцинацію препаратом проводитимуть передусім працівникам закладів охорони здоров'я, учасникам Операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України, соціальним працівникам, священнослужителям, співробітникам МВС, СБУ, людям віком від 65 років.

Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, або громадські діячі, запевнили в МОЗ.

Вакцини AstraZeneca різного виробництва

В Україні роблять щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield, які виготовлені в Індії, та вакциною AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

У відомстві наголосили, що усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.