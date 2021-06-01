МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України 31 травня зареєструвало вакцину проти COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
У МОЗ запевняють, що до кінця поточного тижня в рамках ініціативи COVAX в Україну мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca.
До теми Скількох українців вакцинували від коронавірусу за минулу добу
Препарат виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca. Він вже отримав дозвіл на використання у ЄС, Великобританії, Індії та Канаді, схвалила його і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ),
– йдеться в повідомленні МОЗ.
Вакцина надійде в рамках COVAX
- Вже до кінця поточного тижня в рамках глобальної ініціативи COVAX до України мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca.
- Вона буде призначена для вакцинації другою дозою тих, в кого минув інтервал у 12 тижнів після першого щеплення.
- Вакцинацію препаратом проводитимуть передусім працівникам закладів охорони здоров'я, учасникам Операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України, соціальним працівникам, священнослужителям, співробітникам МВС, СБУ, людям віком від 65 років.
- Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, або громадські діячі, запевнили в МОЗ.
Вакцини AstraZeneca різного виробництваВ Україні роблять щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield, які виготовлені в Індії, та вакциною AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.
У відомстві наголосили, що усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.