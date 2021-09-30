Хто відповідатиме за порушення

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває судовий процес між постачальником і логістом.

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Де зараз ці вакцини

Попри те, що доказів порушення умов зберігання не було – використовувати вакцини недопустимо, тож партію зберігають на складі.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Була інформація, що при транспортуванні був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину (Pfizer – ред.) забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі”.

Міністр наголосив, що у МОЗ не можуть допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим.

Він уточнив, що йдеться про 34 036 доз вакцини.

Увага! Нещодавно Україна у межах ініціативи COVAX отримала три морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer проти COVID-19 за ультранизьких температур. Камери з діапазоном температур від -40 до -86 градусів виробництва Vestfrost (Данія) мали встановити на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я.



Україна отримала морозильні камери саме зараз, адже, як анонсували в уряді, протягом найближчих місяців в Україну щотижня надходитиме майже по 500 тисяч доз препарату від Pfizer.

Чи є в Україні вакцини, у яких збіг термін придатності

За словами Віктора Ляшка, стосовно вакцини AstraZeneca, термін придатності якої спливає в жовтні, а це 1,7 тисяч доз, то їх встигнуть використати впродовж 30 вересня.

Глава МОЗ наголосив, що жоден протермінованим препарат не може бути використаний.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Ми розуміємо, яка вакцина коли прийшла на територію України. Ми розуміємо темпи споживання. Ми зараз працюємо з усіма мобільними бригадами, аби кололи в першу чергу ту вакцину, у якої швидше закінчиться термін придатності”.

Та пояснив, що цикл використання усіх лікарських препаратів відбувається саме так:

завжди спершу використовуються лікарські засоби, термін придатності яких найменший,

інші відкладаються в резерв, навіть якщо поставки відбуваються.