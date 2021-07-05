Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що Johnson & Johnson не проводить, умовно, відкриту політику по локалізації свого виробництва.

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Ігор Кузін – головний санлікар “Кількість цієї вакцини, яка виробляється, настільки обмежена, що навіть стати в чергу або отримати її досить складно. Тому найменші сподівання у мене саме на цю вакцину, що вона буде у відкритому доступі або у великій кількості на території України”.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19.

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