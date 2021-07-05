У МОЗ відповіли, чи буде Janssen в Україні
5 липня 2021 , 16:05Читать новость на русском
Джерело:ТСН
В Україні зареєстрували вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Попит на однодозні вакцини на світовому ринку досить великий.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що Johnson & Johnson не проводить, умовно, відкриту політику по локалізації свого виробництва.
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Ігор Кузін – головний санлікар
“Кількість цієї вакцини, яка виробляється, настільки обмежена, що навіть стати в чергу або отримати її досить складно. Тому найменші сподівання у мене саме на цю вакцину, що вона буде у відкритому доступі або у великій кількості на території України”.
Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19.
Що треба знати про Janssen
- Janssen є так званою "векторною вакциною", тобто містить вірус, який не шкодить організму людини.
- Ще одна перевага цієї вакцини – можливість зберігати у звичайному холодильнику.
- Нещодавно компанія Johnson & Johnson заявила про ефективність своєї вакцини від Дельта штаму коронавірусу.