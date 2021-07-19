Речник міністерства охорони здоров'я України Роман Борщ розповів, що зараз вже є рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунізації стосовно можливого змішування вакцин. Однак для цього є певні умови.

До теми В Україні можна змішувати вакцини, але не рекомендовано: інфекціоніст пояснив чому

Коли можна змішувати вакцини

За словами Борща, якщо людина отримала сильні алергічні реакції організму на, наприклад, вакцину Astrazeneka, то у НТГЕІ рекомендують другу дозу вводити мРНК-вакциною. Також якщо перша доза введена препаратом Moderna, то другу можна мРНК-вакциною Pfizer.

Однак ці норми в Україні ще не є чинними. Наразі у МОЗ розглядають ці рекомендації.

Там ще є певні норми, які нам потрібно вивчити до кінця і тоді вже прийняти рішення. Станом на зараз, ми вводимо другу дозу вакцини лише тим препаратом, яким було введено першу дозу,

– розповів речник МОЗ.

Moderna в Україні

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 від компанії Moderna. Речник МОЗ зауважив, що цей препарат має іншу торговельну назву, тому коли громадяни йтимуть щепитися і побачать назву не Moderna, а Spikevax, то їм варто розуміти, що їх не обманюють.

Дізнайтеся більше В Україну доставили Moderna: кого нею вакцинуватимуть

Вакциною Moderna з цієї поставки будуть щепити організовані колективи, що мають у своєму штаті понад 50 осіб, які хочуть вакцинуватися, а також професійні групи з попередніх етапів.

Якими є умови зберігання препарату

За словами Борща, препарат Moderna доставили в Україну у 14-дозних флаконах. Якщо говорити про зберігання чи транспортування, то для цього не потрібні якісь надзвичайні умови.

Термін зберігання вакцини – 7 місяців при температурі від мінус 25 градусів до мінус 15 градусів. Після розморожування препарат заморожувати знову не можна. Також якщо флакон вже відкрили, то закривати його заборонено, тому необхідно повністю використати вміст.

Зверніть увагу! Вакцину від Moderna вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Речник МОЗ розповів про змішування вакцин від COVID-19​: дивіться відео

Вакцинація в Україні: останні новини