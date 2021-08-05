Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Він наголосив. що наразі відбувається оновлення клінічних протоколів.

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Заступник міністра охорони здоров'я додав, що водночас на рівні кожної лікарні сформований запас засобів індивідуального захисту. Його, як і ПЛР-тестів, має вистачити на 3 місяці. Крім цього, протягом серпня Кабмін очікує отримати ще 4 мільйони доз таких тестів на визначення коронавірусу COVID-19. Їх передадуть у різні міста України.

Попередні заяви Кузіна

Наприкінці липня головний санітарний лікар висловився про те, коли українці перестануть носити маски. За його словами, аби це сталося, більша частина населення повинна бути провакцинована.

Водночас посадовець наголосив, що вакциновані громадяни матимуть додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг, сервісів чи, наприклад, відвідування публічних заходів.

Ситуація з COVID-19 в Україні: актуальна статистика

За даними РНБО, станом на 5 серпня в Україні підтвердили 2 256 397 випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 53 049 людей. Водночас 2 188 815 пацієнтам вдалося одужати. У МОЗ пояснили, що вже 3 855 093 українців отримали першу дозу вакцини проти COVID-19. При цьому, повністю щеплені – 2 215 230 громадян.