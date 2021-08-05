Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Він наголосив. що наразі відбувається оновлення клінічних протоколів.
Зверніть увагу Україна отримає тести для виявлення Дельта: Ляшко розповів, чому це важливо
Заступник міністра охорони здоров'я додав, що водночас на рівні кожної лікарні сформований запас засобів індивідуального захисту. Його, як і ПЛР-тестів, має вистачити на 3 місяці. Крім цього, протягом серпня Кабмін очікує отримати ще 4 мільйони доз таких тестів на визначення коронавірусу COVID-19. Їх передадуть у різні міста України.
Попередні заяви Кузіна
- Наприкінці липня головний санітарний лікар висловився про те, коли українці перестануть носити маски. За його словами, аби це сталося, більша частина населення повинна бути провакцинована.
- Водночас посадовець наголосив, що вакциновані громадяни матимуть додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг, сервісів чи, наприклад, відвідування публічних заходів.
Ситуація з COVID-19 в Україні: актуальна статистика
За даними РНБО, станом на 5 серпня в Україні підтвердили 2 256 397 випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 53 049 людей. Водночас 2 188 815 пацієнтам вдалося одужати. У МОЗ пояснили, що вже 3 855 093 українців отримали першу дозу вакцини проти COVID-19. При цьому, повністю щеплені – 2 215 230 громадян.