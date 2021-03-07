У МОЗ прокоментували фейк, який дедалі більше поширюється у соціальних мережах, про те, що вакцина проти коронавірусної інфекції компанії Pfizer нібито викликає безпліддя.

У МОЗ України заявили, що вакцина ​​Pfizer не викликає безпліддя. Також міністерство нагадує, що вакцинація – найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19.

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Мета поширення фейку полягає у зниженні кількості вакцинованих і залякуванні людей.

МОЗ нагадує, що вакцинація – найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19. Для запобігання поширенню неправдивої інформації ми зібрали найпоширеніші фейки на тему імунізації,

– заявили у пресслужбі.

У МОЗ пояснили, що насправді якщо вакцина може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме б відбувалося б під час захворювання COVID-19. Відтак це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей .

Поширюється твердження, що нібито вакцина Pfizer/BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, в свою чергу, призведе до безпліддя у жінок… А це неправда!

– наголосили у МОЗ.