У МОЗ відповіли, чи викликає вакцина Pfizer безпліддя

Джерело:МОЗ України
У МОЗ прокоментували фейк, який дедалі більше поширюється у соціальних мережах, про те, що вакцина проти коронавірусної інфекції компанії Pfizer нібито викликає безпліддя.
У МОЗ України заявили, що вакцина Pfizer не викликає безпліддя. Також міністерство нагадує, що вакцинація – найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19.
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Мета поширення фейку полягає у зниженні кількості вакцинованих і залякуванні людей.
МОЗ нагадує, що вакцинація – найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19. Для запобігання поширенню неправдивої інформації ми зібрали найпоширеніші фейки на тему імунізації,
– заявили у пресслужбі.
У МОЗ пояснили, що насправді якщо вакцина може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме б відбувалося б під час захворювання COVID-19. Відтак це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей .
Поширюється твердження, що нібито вакцина Pfizer/BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, в свою чергу, призведе до безпліддя у жінок… А це неправда!
– наголосили у МОЗ.