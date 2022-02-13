У МОЗ розповіли, чи захищає вакцинація від нових штамів, чи потрібно робити бустер після AstraZeneca і що робити, якщо не можна робити щеплення через хворобу.

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Чи захищає вакцинація від нових штамів коронавірусу

Так, вакцинація значно знижує ризик важкого перебігу COVID-19. Але з часом ефективність двох доз знижується, тож через 6 місяців після 2 щеплення варто зробити бустерну дозу.

Що робити, якщо пропустили другу дозу через захворювання на COVID-19

У такому випадку МОЗ радить зробити щеплення одразу, як тільки зможете щонайменше через 28 днів після хвороби. Якщо вакцинувалися AstraZeneca, другу дозу можна зробити не лише цим препаратом, а й Pfizer або Moderna.

Також у відомстві додали, що людям, які отримали першу дозу вакцини Coronavac, другу дозу можна зробити мРНК вакцинами від Pfizer або Moderna.

Чи потрібно робити бустер після AstraZeneca

Так. Після щеплення будь-якими вакцинами бустерну дозу радять вводити через 6 – 9 місяців після другої дози препаратами від Pfizer або Moderna.

МОЗ відповідає на питання про COVID-вакцинацію: