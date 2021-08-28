Міністр охорони здоров'я зазначив, що на 27 серпня зробили вже 8,8 мільйона уколів від COVID-19. Про це він повідомив під час спілкування із представниками ЗМІ.

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За серпень ми зробили 3,2 мільйона щеплень. Тобто ми наближаємося до тієї цифри, про яку я говорив. Можливо, якщо не свята, то ми б з легкістю вийшли на 10 мільйонів. Зараз ми вийдемо на цю цифру, ймовірно, із затримкою на тиждень – це максимум,

– сказав глава МОЗ.

Віктор Ляшко також додав, що в Україну сумарно вже завезли 19,2 мільйона доз вакцин. Окрім цього, постачання постійно продовжуватиметься.

Вакцинація в Україні. Загалом провели 8 802 596 щеплень, з яких: 5 265 633 – людини отримали одну дозу;

3 536 963 – особи (із них двоє за кордоном) отримали дві дози.

Ситуація з COVID-19 в Україні