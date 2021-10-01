МОЗ вимагає відсторонення керівництва 15 лікарень через підробку COVID-сертифікатів
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України вимагає відсторонити керівництво 15 лікарень, лікарі яких, можливо, підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.
МОЗ наполягає, щоб відсторонення було на час кримінального провадження. Міністерство вже направило відповідні листи власникам закладів охорони здоров'я.
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Якщо слідство встановить що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді.
У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно,
– йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що відкрили понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, які підтверджують вакцинацію від COVID-19.
Коронавірус в Україні: коротко
- Впродовж останньої доби, 30 вересня, підтвердили 12 034 випадки інфікування коронавірусом. Від ускладнень недуги померли 172 пацієнти. Натомість одужали – 3 264 особи.
- Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 435 413 випадки захворювання на коронавірус.
- Станом на 1 жовтня одужали 2 258 455 людини. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 446 мешканців країни.
- Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 12 747 523 щеплення.