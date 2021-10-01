МОЗ вимагає відсторонення керівництва 15 лікарень через підробку COVID-сертифікатів

Міністерство охорони здоров'я України вимагає відсторонити керівництво 15 лікарень, лікарі яких, можливо, підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.

МОЗ наполягає, щоб відсторонення було на час кримінального провадження. Міністерство вже направило відповідні листи власникам закладів охорони здоров'я.

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Якщо слідство встановить що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді.

У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що відкрили понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, які підтверджують вакцинацію від COVID-19.

Коронавірус в Україні: коротко