Міністерство охорони здоров'я витратило близько 1,6 мільярда на закупівлю вакцини проти коронавірусу за бюджетною програмою "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19". Це 40% від загального обсягу програми.

Скільки всього виділили коштів

Загальний обсяг програми складає 4 мільярди гривень. З них у 2021 році за загальним фондом держбюджету 2,6 мільярда гривень передбачені на закупівлю вакцини.

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Станом на 22 березня з останньої суми витратили 242,6 млн грн.

Водночас за спеціальним фондом державного бюджету було виділено для закупки вакцини 1,38 мільярда гривень, з яких 1,35 мільярда – уже витратили.

Зверніть увагу! Згідно з бюджетною програмою вакцинації, МОЗ цього року планує закупити 7,9 мільйона доз вакцин для 3,9 мільйона людей.

Додаткові видатки

Додатково з бюджету 2020 року в грудні виплатили 964,3 мільйона гривень за постачання в Україну 1,9 мільйона доз китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac. Вказано, що з урахуванням тогорічної суми, всього за постачання вакцини виплатили понад 2,5 мільярда гривень.

Скільки коштують вакцини

Бюджетна програма передбачає, що ціна за одну дозу має складати 504 грн. Таку саму ціну було виплачено за дозу препарату CoronaVac. При цьому вартість дози індійської вакцини Covishield невідома.

Висновок StateWatch

У розслідуванні StateWatch зауважили, що якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 мільйона доз для України.

Водночас що відбулась постачання лише 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac.