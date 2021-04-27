Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19, – Степанов

Максим Степанов заявив, Україна почала поступово виходити з третьої хвилі коронавірусу. За його словами, минулого тижня захворіло на 15 тисяч осіб менше, ніж позаминулого.
Міністр охорони здоров'я зазначив, що кількість нових інфікованих з 92 тисяч знизилась до 77 тисяч. Про це він повідомив під час брифінгу 27 квітня.
Читайте також COVID-19 в Україні: захворюваність знизилась, смертність все ще висока
Наша країна почала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери,
– сказав глава МОЗ.
Новина доповнюється...