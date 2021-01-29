У час, коли у Європі активно вакцинують громадян від COVID-19, українці досі не мають можливості захиститись від пандемії. У цьому звинувачують Міністерство охорони здоров'я та його очільника Максима Степанова, який начебто втручається у закупівлю вакцини.

Джерело: 24 канал

Нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що "міністр охорони здоров'я вирішив втрутитися у закупівлі і обрати постачальника". Річ у тім, що для закупівель був створений спеціальний незалежний орган ДП "Медичні закупівлі".

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Ми бачимо, що сьогодні у МОЗ є всі ознаки корупційних дій. Саме пацієнти в результаті цього страждають і недоотримують необхідну вакцину,

​– сказала нардепка.

ЯК це вплине на відносини з ЄС

За словами Стефанишиної, представники ЄС, прекрасно розуміють, що в Україні відбувається тиск на "Медичні закупівлі".

Довідка. У ЄС вже пригрозили, що можуть позбавити Україну макрофінансової допомоги.

Як зазначила Стефанишина, Україна хоче отримати транш і від ЄС, і від МВФ. Однак усі ці великі організації кажуть про те, що треба долати корупцію, зокрема в тендерах.

Ми ризикуємо втратити приблизно 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС,

– зауважила Стефанишина.

Стефанишина наголосила, що якщо й надалі міністр охорони здоров'я буде блокувати роботу "Медичних закупівель", позбавляти їх фінансування і тиснути – Україна ризикує втратити величезні кошти, які могли б піти на протидію коронавірусу.

Степанов шкодить, – нардепка

Стефанишина назвала дії Степанова "шкідливими".

"В Офісі Президента повинні розуміти, що цей міністр (Максим Степанов – 24 канал) шкодить не лише українцям, коли ми не маємо доступу ні до вакцини, ні до тестувань, він ще й шкодить відносинам з міжнародною спільнотою і допомозі від європейських партнерів", – підсумувала нардепка.



Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу