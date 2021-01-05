Директор державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов заявив, що МОЗ з 1 січня заблокувало їхню діяльність, не затвердивши тимчасовий план використання бюджених коштів на 2021 рік.

За словами керівництва Медзакупівель, фінансування держпідприємства заблоковано. Про це гендиректор Медзакупівель України Арсен Жумаділов написав у вівторок, 5 січня, на своїй сторінці у фейсбуці.

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Зараз ми знову без фінансування. Тепер це не тільки питання закупівель цього року. Це також питання безперервності поставок і відвантажень ліків і засобів індивідуального захисту, встановлення медичного обладнання в опорних лікарнях країни, роботи інформаційно-аналітичних систем тощо. Викручування рук за рахунок інших,

– заявив Жумаділов.

У "Медзакупівлях" повідомили, що через блокування вони не можуть приймати та розвозити ліки і медвироби, закуплені за державними програмами МОЗ. До прикладу, за такими напрямами, як дитяча та доросла онкологія, ДЦП, розсіяний склероз, препарати для лікування дихальних розладів новонароджених.

Крім того, це стосується засобів індивідуального захисту і товарів, що закуплені для протидії коронавірусу. Керівництво додало, що подібна ситуація вже мала місце у 2020 році.

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