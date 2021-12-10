Очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 10 грудня розповів, що заклад перевірить ліцензійну комісію Міністерства.

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У цей заклад від сьогоднішнього дня заборонено передавати вакцину, яку закупили за кошти державного бюджету або доставили в межах глобальної ініціативи COVAX,

– наголосив Ляшко.

Додатково цей заклад перевірить ліцензійну комісію Міністерства щодо дотримання ліцензійних умов.

Чому таке рішення прийняв Ляшко

За словами міністра, люди, які мають підроблений сертифікат вакцинації, можуть отримати щеплення проти коронавірусу, тільки якщо вони добровільно зізнаються у скоєному та активно сприятимуть розкриттю правопорушення.

Анонімні щеплення, які почали робити на Закарпатті міністр охорони здоров'я назвав неприпустимими. Там крадькома, під псевдонімами щеплюють тих, хто купив фальшиві сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Що відомо про "анонімну вакцинацію"

В медзакладі зробили понад 1400 щеплень. Їх проводили в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital).

Серед тих, хто прийшов вакцинуватися – медпрацівники, держслужбовці, військові, вчителі та ті люди, які не робили щеплення з релігійних міркувань.

Раніше у МОЗ назвали регіони, де найнижчі показники вакцинації: Волинь, Буковину, Закарпаття та Івано-Франківщину.

Зверніть увагу! З 9 грудня в Україні вирішили відстороняти від роботи соціальних працівників та державних службовців, у яких немає щеплення проти коронавірусу. Без збереження зарплати відсторонять тих працівників, які не мають документа про щеплення принаймні однією дозою вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу