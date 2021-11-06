Про плани Міністерства охорони здоров'я щодо "поблажок" для тих, хто підробив сертифікат про вакцинацію, Віктор Ляшко розповів на свохй зустрічі з журналістами.
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Очільник МОЗ пояснює: якщо людина купила фальшивий сертифікат, і при цьому її внесли в систему охорони здоров'я як вакциновану, то зараз вона втрачає можливість отримати справжнє щеплення.
Нам потрібно це прибрати. Тож ми працюємо над цією моделлю, як це зробити,
– розповів Віктор Ляшко.
Звільнення від відповідальності
Крім того, поліція пропонує власникам підроблених сертифікатів і можливість уникнути покарання. Для цього їм потрібно самим розкаятися та повідомити правоохоронцям про підробку.
"Якщо так сталося, що вже хтось має на руках підробку, але розкаюється у своїх діях і готовий допомогти правоохоронцям у розкритті злочину, такі особи можуть бути звільнені від покарання судом за клопотанням слідства", – розповіли в поліції.
Водночас правоохоронці закликають громадян не вдаватися до таких злочинів, аби "не псувати собі життя". Також просять повідомляти про факти підробки документів про вакцинацію.