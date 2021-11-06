Про плани Міністерства охорони здоров'я щодо "поблажок" для тих, хто підробив сертифікат про вакцинацію, Віктор Ляшко розповів на свохй зустрічі з журналістами.

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Очільник МОЗ пояснює: якщо людина купила фальшивий сертифікат, і при цьому її внесли в систему охорони здоров'я як вакциновану, то зараз вона втрачає можливість отримати справжнє щеплення.

Нам потрібно це прибрати. Тож ми працюємо над цією моделлю, як це зробити,

– розповів Віктор Ляшко.

Звільнення від відповідальності

Крім того, поліція пропонує власникам підроблених сертифікатів і можливість уникнути покарання. Для цього їм потрібно самим розкаятися та повідомити правоохоронцям про підробку.

"Якщо так сталося, що вже хтось має на руках підробку, але розкаюється у своїх діях і готовий допомогти правоохоронцям у розкритті злочину, такі особи можуть бути звільнені від покарання судом за клопотанням слідства", – розповіли в поліції.

Водночас правоохоронці закликають громадян не вдаватися до таких злочинів, аби "не псувати собі життя". Також просять повідомляти про факти підробки документів про вакцинацію.

Важливо! Використання підроблених документів про вакцинацію не лише становить загрозу для тих, хто вас оточує, а й тягне за собою кримінальну відповідальність.



Так, за використання підробки загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років. А ось ті, хто сам підробляє сертифікати, можуть загриміти за ґрати на 5 років. Ба більше, покарання за такі підробки планують зробити більш жорстким.