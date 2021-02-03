МОЗ запровадив модуль імунізації: що це та чому це важливо
Міністерство охорони здоров'я запровадило модуль імунізації населення України. Він необхідний для зберігання даних про COVID-вакцинацію.
Джерело: 24 канал
Модуль буде мати всі необхідні міжнародні стандарти зберігання даних, про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.
Також на тему: Як вакцинація впливає на людей, які вже хворіли на коронавірус та чому потрібна тільки одна доза
Для чого створюють модуль імунізації
Для того, щоб у майбутньому, коли пацієнт звернеться до лікаря, щоб розуміти, що він вакцинований, електронна система найкраще для цього підходить. Для цього ми розробили модуль імунізації,
– сказав заступник міністра.
Як працюватиме модуль імунізації
За словами Кучера, інформація про імунізацію у модулі зберігатиметься у зручному форматі. Лікар може внести інформацію щодо типів вакцини, дозування, причини проведення або непроведення вакцинації.
"Медичному персоналу не треба буде навчатись і використовувати новий програмний засіб і щось придумувати. Це буде реалізовано в тому функціоналі медичної інформаційної системи, яка представлена в закладі", – розповів заступник міністра.
Коротко про вакцинацію від коронавірусу в Україні
- Вже у лютому 2021 році Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech.
- Потім Україна отримає партію вакцин виробництва AstraZeneca у розмірі майже 4 мільйонів доз.
- Вона повинна надійти у розмірі близько 4 мільйонів до кінця другого кварталу 2021 року.
- Першими вакцину повинні отримати медичні працівники.
- Відомо, що вакцинація буде добровільною.
Інформація: Віктор Ляшко в ефірі "Прямий"
Поділитися новиною