МОЗ запровадив модуль імунізації: що це та чому це важливо

Міністерство охорони здоров'я запровадило модуль імунізації населення України. Він необхідний для зберігання даних про COVID-вакцинацію.

Джерело: 24 канал

Модуль буде мати всі необхідні міжнародні стандарти зберігання даних, про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

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Для чого створюють модуль імунізації

Для того, щоб у майбутньому, коли пацієнт звернеться до лікаря, щоб розуміти, що він вакцинований, електронна система найкраще для цього підходить. Для цього ми розробили модуль імунізації,

– сказав заступник міністра.

Як працюватиме модуль імунізації

За словами Кучера, інформація про імунізацію у модулі зберігатиметься у зручному форматі. Лікар може внести інформацію щодо типів вакцини, дозування, причини проведення або непроведення вакцинації.

"Медичному персоналу не треба буде навчатись і використовувати новий програмний засіб і щось придумувати. Це буде реалізовано в тому функціоналі медичної інформаційної системи, яка представлена в закладі", – розповів заступник міністра.

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