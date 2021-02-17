МОЗ запустило інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19

Джерело:Телеграм-канал МОЗ України
Міністерство охорони здоров’я запустило окремий інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19 в Україні.
МОЗ спільно з партнерами запустили окремий інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19 – vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також Вперше у Франції після пересадки матки народилася дитина
Так, портал є офіційним джерелом інформації. На ньому можна дізнатися про етапи та цільові групи вакцинації, які вакцини будуть використовуватися та як відбуватиметься сам процес вакцинації в Україні.
Це перша версія порталу з базовою інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для людей з порушеннями зору. До кінця лютого функціонал порталу буде розширений додатковими розділами та мобільною версією,
– сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
У пресслужбі додали, що після оновлення сайт буде розділений на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга – спеціалізовану інформацію для медичних працівників.
Також вебсайт міститиме інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг вакцинальної кампанії в Україні. Усі дані на сайті будуть оновлюватися у режимі, наближеному до реального часу.
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу