МОЗ затягує закупівлю ще однієї вакцини проти коронавірусу, – керівник "Медзакупівлі"
Один із виробників вакцин проти коронавірусу може відмовитися від подальших перемовин з Україною, якщо МОЗ не прийме рішення про замовлення найближчим часом.
Виробник препарату відправив повідомлення з відповідним змістом до державного підприємства "Медичні закупівлі України". Про це "Українській правді. Життя" розповів керівник підприємства Арсен Жумаділов.
До теми Україна могла отримати нижчу ціну на вакцину від COVID-19: Степанов сам призначив постачальника
Натомість назву компанії-виробника Жумаділов оприлюднити не може. Але він розповів, що "Медзакупівлі" надіслало МОЗ всі пропозиції щодо договорів із кількома постачальниками на погодження. Поки що міністерство погодило лише одну з них – від виробника Sinovac Biotech.
І хоч перемовини між другим виробником та Україною дійшли фінальної стадії, жодної інформації від МОЗ щодо контрактування агенція так і не отримала.
2 тижні тому МОЗ отримало всі необхідні документи для погодження даної закупівлі. Відтоді жодного повідомлення чи зворотнього зв'язку від міністерства ані компанія-виробник, ані державна закупівельна агенція "Медзакупівлі України" не отримали,
– розповів Арсен Жумаділов.
4 січня представники компанії-виробника заявили, що відмовляться від замовлення України, якщо країна й надалі затримуватиме рішення.
Скандал між МОЗ та "Медзакупівлі": що відомо
- 3 січня Арсен Жумаділов звинуватив Степанова в тому, що він неправомірно вимагає від "Медзакупівлі" погоджувати всі закупівлі вакцин проти COVID-19 із МОЗ та вручається в переговори.
- Тоді він додав, що якби не дії МОЗ, нині Україна могла б мати вже 2 контракти про закупівлю 2 різних вакцин.
- Як розповів керівник "Медзакупівель", Україна могла отримати вакцину від Sinovac щонайменше на 1 долар США дешевше за 1 дозу препарату.
- Жумаділов підкреслив, що ще з весни 2020 року МОЗ повинно було підписати принаймні 4 – 5 угод із кількома виробниками, які тоді розробляли вакцини за різними технологіями. І необхідно було прописати вичерпний перелік вимог до вакцин, які можуть стати підставою для неприйняття товару.
Поділитися новиною
-
МОЗ затягує закупівлю ще однієї вакцини проти коронавірусу, – керівник "Медзакупівлі"5 січня , 12:09
-
Медведчук каже, що у Харкові просять зареєструвати російську вакцину: у компанії вже відповіли2 січня , 12:28
-
У Вісконсині фармацевт зумисне зіпсував понад 500 доз вакцини від COVID-191 січня , 17:51