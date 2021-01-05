Один із виробників вакцин проти коронавірусу може відмовитися від подальших перемовин з Україною, якщо МОЗ не прийме рішення про замовлення найближчим часом.

Виробник препарату відправив повідомлення з відповідним змістом до державного підприємства "Медичні закупівлі України". Про це "Українській правді. Життя" розповів керівник підприємства Арсен Жумаділов.

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Натомість назву компанії-виробника Жумаділов оприлюднити не може. Але він розповів, що "Медзакупівлі" надіслало МОЗ всі пропозиції щодо договорів із кількома постачальниками на погодження. Поки що міністерство погодило лише одну з них – від виробника Sinovac Biotech.

І хоч перемовини між другим виробником та Україною дійшли фінальної стадії, жодної інформації від МОЗ щодо контрактування агенція так і не отримала.

2 тижні тому МОЗ отримало всі необхідні документи для погодження даної закупівлі. Відтоді жодного повідомлення чи зворотнього зв'язку від міністерства ані компанія-виробник, ані державна закупівельна агенція "Медзакупівлі України" не отримали,

– розповів Арсен Жумаділов.

4 січня представники компанії-виробника заявили, що відмовляться від замовлення України, якщо країна й надалі затримуватиме рішення.

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