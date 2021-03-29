Пресслужба МОЗ України повідомляє, що китайська вакцина CoronaVac компанії Sinovac ефективна навіть при мутаціях коронавірусу.

Радник міністра охорони здоров'я, епідеміолог Наталія Виноград наголосила, що вакцина CoronaVac містить чотири антигену вірусу.

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Наталія Виноград додала, ця вакцина має ряд переваг перед іншими препаратами.

Інактивована вакцина CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech містить всі чотири антигени вірусу, формує тривалий поствакцинальний імунітет навіть з урахуванням мутацій вірусу,

– повідомили у МОЗ.

До слова, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac (200 тисяч доз) виробництва китайської компанії Sinovac. Всього Україна закупила 2 мільйони доз вакцини.

Додамо, Україна найближчим часом може отримати 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцини Pfizer від коронавірусної хвороби.

Інформація взята з даних пресслужби Офісу президента.

"Очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет", – заявили представники ОП.



Чим відрізняються вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу