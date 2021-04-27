Максим Степанов зазначив, що один препарат проходить доклінічні дослідження, а інший перебуває на стадії стабілізації лікарської форми.
Читайте також Які країни найбільш стійкі до COVID-19: рейтинг Bloomberg
Що стосується української розробки, української вакцини – у нас дійсно є вже два кандидати на вакцину,
– повідомив глава МОЗ.
За його словами, для того, щоб виробляти вакцини, необхідні потужності. А для створення спеціального кластера, який би міг займатися такими дослідженнями, з держбюджету виділено 100 мільйонів гривень, однак і цих коштів може не вистачити.
"Коштів недостатньо, треба буде додавати", – додав він.
Вакцинація в Україні: коротко
За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 539 126 людей, дев’ятьом з них ввели дві дози препарату.
Двоє людей отримали першу дозу за кордоном. Відтак, всього в Україні дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 9 людей.
План вакцинації українців проти коронавірусу / Таблиця: Кабінет Міністрів України
Що відомо про вакцини в Україні
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення відтоді й до сьогодні проводять препаратом CoviShield, який виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.
- 25 березня в аеропорт Бориспіль прибув літак з першою партією вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech. У партії – 215 тисяч доз вакцини.
- 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer/BioNTech в рамках глобальної ініціативи COVAX. Відтак наразі в Україні є три вакцини проти коронавірусу.