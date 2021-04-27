У МОЗ заявили, що українські ліки можуть стати основою для вакцини проти коронавірусу

27 квітня 2021 , 13:17
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Джерело:

ICTV

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що два українські препарати можуть стати основою для вакцини проти коронавірусної інфекції.

Максим Степанов зазначив, що один препарат проходить доклінічні дослідження, а інший перебуває на стадії стабілізації лікарської форми.

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Що стосується української розробки, української вакцини – у нас дійсно є вже два кандидати на вакцину,
– повідомив глава МОЗ.

За його словами, для того, щоб виробляти вакцини, необхідні потужності. А для створення спеціального кластера, який би міг займатися такими дослідженнями, з держбюджету виділено 100 мільйонів гривень, однак і цих коштів може не вистачити.

"Коштів недостатньо, треба буде додавати", – додав він.

Вакцинація в Україні: коротко

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 539 126 людей, дев’ятьом з них ввели дві дози препарату. 

Двоє людей отримали першу дозу за кордоном. Відтак, всього в Україні дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 9 людей. 


План вакцинації українців проти коронавірусу / Таблиця: Кабінет Міністрів України

Що відомо про вакцини в Україні

  • Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення відтоді й до сьогодні проводять препаратом CoviShield, який виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.
  • 25 березня в аеропорт Бориспіль прибув літак з першою партією вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech. У партії – 215 тисяч доз вакцини.
  • 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer/BioNTech в рамках глобальної ініціативи COVAX. Відтак наразі в Україні є три вакцини проти коронавірусу.
Автор: Анастасія Сімсек