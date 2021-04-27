У МОЗ заявили, що українські ліки можуть стати основою для вакцини проти коронавірусу

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що два українські препарати можуть стати основою для вакцини проти коронавірусної інфекції.

Максим Степанов зазначив, що один препарат проходить доклінічні дослідження, а інший перебуває на стадії стабілізації лікарської форми.

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Що стосується української розробки, української вакцини – у нас дійсно є вже два кандидати на вакцину,

– повідомив глава МОЗ.

За його словами, для того, щоб виробляти вакцини, необхідні потужності. А для створення спеціального кластера, який би міг займатися такими дослідженнями, з держбюджету виділено 100 мільйонів гривень, однак і цих коштів може не вистачити.

"Коштів недостатньо, треба буде додавати", – додав він.

Вакцинація в Україні: коротко

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 539 126 людей, дев’ятьом з них ввели дві дози препарату.

Двоє людей отримали першу дозу за кордоном. Відтак, всього в Україні дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 9 людей.



План вакцинації українців проти коронавірусу / Таблиця: Кабінет Міністрів України

Що відомо про вакцини в Україні