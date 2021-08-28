МОЗ збирається розірвати контракт на постачання вакцин з Індії: яка причина

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українська сторона збирається розірвати контракт з передоплатою на постачання вакцин проти коронавірусу від індійського виробника.

Відповідно до нього, індійський Serum Institute повинен був надати препарати Novavax та Covishield. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко час пресланчу, присвяченого 100 дням на посаді очільника МОЗ.

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Компанія Serum Institute India повинна була поставити в Україну:

1,5 мільйона доз вакцин Covishield;

10 мільйонів Novavax.

Яка причина розірвання контракту

Річ у тім, що Індія зірвала всі терміни постачання Covishield, попри численні перемовини й попередження. Постачання цього препарату припинилися ще навесні 2021 року. А вакцину від коронавірусу Novavax досі не доставили в Україну (дослідження цієї вакцини на сьогодні не є достатніми і вона ще не зареєстрована).

Тому юридично процес розірвання контрактів вже запустили. Ляшко зазначив, що Україна давала передоплату за вакцини.

Приймається політичне рішення – будемо розривати контракт з Serum Institute of India,

– сказав Ляшко. Разом з тим, глава МОЗ запевнив, що наразі в Україні є достатньо вакцин, щоб щепити більшість населення. Передісторія