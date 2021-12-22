МОЗ навів дані Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності про те, що Омікрон стане панівним варіантом у ЄС у січні-лютому 2022 року.

Увага Центри вакцинації не працюватимуть 1 – 2 січня

Актуальні дані щодо ефективності вакцин

У звіті команди з реагування на COVID-19 Імперського коледжу Лондона, опублікованого 16 грудня, оцінюють, що ризик повторного зараження варіантом Омікрону 5 разів вищий, ніж для штаму Дельта.

Ефективність бустерної вакцини після двох доз становить від 55% до 80% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Омікрон,

– йдеться у висновках експертів.

Британське дослідження також показало схожі дані – ефективність двох доз вакцини проти варіанту Омікрон швидко знижується.

Яку ефективність вакцин заявляють:

Вже через 15 тижнів після другої дози ефективність вакцини Comirnaty/Pfizer проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Омікрон, оцінюють у 34-37%.

Після бустерної дози вакциною Pfizer, ефективність збільшилася до 71,4% для тих, хто попередньо отримав 2 дози AstraZeneca, та до 75,5% для тих, хто вже отримав 2 дози Pfizer.

Увага! У МОЗ зробили висновок, що вакцинація і надалі забезпечуватиме захист від госпіталізації та смерті, а вакцини відіграватимуть вирішальну роль у боротьбі з пандемією COVID-19.

Актуальна статистика вакцинації

За весь час здійснено близько 27,5 мільйона щеплень. Одну дозу вакцини отримали майже 14,5 мільйона людей – це 46,5% дорослого населення.

Повністю вакциновані двома дозами 42% дорослого населення – понад 13 мільйонів українців.

За тиждень 13 – 19 грудня було здійснено понад 780 тисяч щеплень.