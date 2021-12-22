МОЗ навів дані Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності про те, що Омікрон стане панівним варіантом у ЄС у січні-лютому 2022 року.
Увага Центри вакцинації не працюватимуть 1 – 2 січня
Актуальні дані щодо ефективності вакцин
У звіті команди з реагування на COVID-19 Імперського коледжу Лондона, опублікованого 16 грудня, оцінюють, що ризик повторного зараження варіантом Омікрону 5 разів вищий, ніж для штаму Дельта.
Ефективність бустерної вакцини після двох доз становить від 55% до 80% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Омікрон,
– йдеться у висновках експертів.
Британське дослідження також показало схожі дані – ефективність двох доз вакцини проти варіанту Омікрон швидко знижується.
Яку ефективність вакцин заявляють:
- Вже через 15 тижнів після другої дози ефективність вакцини Comirnaty/Pfizer проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Омікрон, оцінюють у 34-37%.
- Після бустерної дози вакциною Pfizer, ефективність збільшилася до 71,4% для тих, хто попередньо отримав 2 дози AstraZeneca, та до 75,5% для тих, хто вже отримав 2 дози Pfizer.
Актуальна статистика вакцинації
За весь час здійснено близько 27,5 мільйона щеплень. Одну дозу вакцини отримали майже 14,5 мільйона людей – це 46,5% дорослого населення.
Повністю вакциновані двома дозами 42% дорослого населення – понад 13 мільйонів українців.
За тиждень 13 – 19 грудня було здійснено понад 780 тисяч щеплень.