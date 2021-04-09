МОЗ змінило протокол лікування коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Включили ще один препарат для лікування важких пацієнтів.

Про це під час брифінгу повідомила перша заступнця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як. За її словами зміни внесли ще 6 квітня.

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Новий препарат

6 квітня наказом №638 було затверджено зміни до протоколу лікування COVID-19. Додано тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19,

– розповіла вона.

Окрім того, змінили дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким та критичним перебігом інфекції: рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла однократно, тоді як раніше рекомендувалося двократне введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення більших доз кортикостероїдів.

Що відомо про тоцилізумаб

Цей препарат належить до групи імунодепресантів.

Він зменшує активність імунної системи.

Його використовують для лікування артритів різної важкості.

Застосування антибіотиків

Також оновили рекомендації щодо призначення антибактеріальної терапії коінфекції та суперінфекції.

Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою,

– наголосила Садов'як.

Пацієнтам із перебігом середньої важкості COVID-19 заборонено призначати антибактеріальну терапію без клінічної підозри або наявності бактеріальної інфекції.