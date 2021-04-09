МОЗ змінило протокол лікування коронавірусу в Україні

Джерело:24 Канал
Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Включили ще один препарат для лікування важких пацієнтів.
Про це під час брифінгу повідомила перша заступнця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як. За її словами зміни внесли ще 6 квітня.
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6 квітня наказом №638 було затверджено зміни до протоколу лікування COVID-19. Додано тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19,
– розповіла вона.
Окрім того, змінили дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким та критичним перебігом інфекції: рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла однократно, тоді як раніше рекомендувалося двократне введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення більших доз кортикостероїдів.
Що відомо про тоцилізумаб
Також оновили рекомендації щодо призначення антибактеріальної терапії коінфекції та суперінфекції.
Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою,
– наголосила Садов'як.
Пацієнтам із перебігом середньої важкості COVID-19 заборонено призначати антибактеріальну терапію без клінічної підозри або наявності бактеріальної інфекції.