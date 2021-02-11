Міністерство охорони здоров'я звинувачує держпідприємство "Медичні закупівлі" у зриві закупівель ліків та медвиробів на суму 950 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

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За її словами, від початку МОЗ працювало над розв'язання серйозної проблеми, яка виникла внаслідок численних зривів закупівель, які допустило державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Світлана Шаталова “Сьогодні я можу, нарешті, сказати, що ми знайшли всі необхідні рішення, як компенсувати щонайменше головні напрямки по дефіциту лікарських засобів та медичних виробів, що утворилися внаслідок безвідповідальної роботи підприємства”.

Вона зазначила, що МОЗ вважає винним у цьому керівника ДП "Медичні закупівлі" Арсена Жумаділова. Та визнало роботу державного підприємства "Медичні закупівлі" у 2020 році неефективною.

Шаталова звинуватила підприємство у зриві закупівель на суму 949,7 мільйона гривень із доведених до них 5 мільярдів 982 мільйонів гривень. З 483 позицій 108 було не закуплено. За її словами, це препарати за дуже важливими напрямками, де лікування повинно бути безперервним.

Скандал між МОЗ і ДП "Медичні закупівлі": що відомо

3 січня Арсен Жумаділов звинуватив Степанова в тому, що він неправомірно вимагає від "Медзакупівлі" погоджувати всі закупки вакцин проти COVID-19 із МОЗ та втручається в переговори.

Як розповів керівник "Медзакупівель", Україна могла отримати вакцину від Sinovac щонайменше на 1 долар США дешевше за 1 дозу препарату.

Тоді він додав, що якби не дії МОЗ, нині Україна могла б мати вже 2 контракти про закупівлю 2 різних вакцин.

Пізніше стало відомо, що МОЗ зволікає з рішенням щодо закупівлі вакцини від другого виробника, внаслідок чого компанія може взагалі відмовитись від співпраці з Україною.

Жумаділов підкреслив, що ще з весни 2020 року МОЗ повинно було підписати принаймні 4 – 5 угод із кількома виробниками, які тоді розробляли вакцини за різними технологіями. І необхідно було прописати вичерпний перелік вимог до вакцин, які можуть стати підставою для неприйняття товару.

5 січня директор "Медичні закупівлі України" повідомив, що МОЗ з 1 січня заблокувало діяльність держпідприємства, не затвердивши тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік.

Згодом ГО "Пацієнти України" повідомила, що вакцину проти коронавірусу іноземного виробництва купуватимуть через українську компанію-посередника "Лекхім".

МОЗ віддало перевагу міжнародній організації "Crown Agents" для закупівлі вакцини проти COVID-19, хоча та бере від 4,5% до 5% за послуги.

10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу