Епідуральна анестезія, або блокада – метод анестезії, при якій знеболювальні вводять через катетер між оболонками спинного мозку. В результаті людина не відчуває болю в тій частині тіла, де проводять анестезію, але перебуває у свідомості.

Джерело: NHS

Після уколу чутливість в нижній частині тіла втрачається, але жінка може тужитися і народити дитину природним шляхом.

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Коли використовують блокаду при пологах

під час переймів і пологів, включаючи кесарів розтин;

під час і після деяких видів операцій.

Чим небезпечна анестезія при пологах

Епідуральна анестезія зазвичай безпечна, але існує невеликий ризик виникнення побічних ефектів і ускладнень. Серед них:

низький кров'яний тиск, який може викликати запаморочення або нудоту; тимчасове нетримання сечі; свербіж шкіри; погане самопочуття; головні болі; пошкодження нервів під час процедури.

Як епідуральна анестезія може вплинути на дитину

Використання опіоїдів під час епідуральної анестезії може викликати у дитини зниження частоти серцевих скорочень і дихання, сонливість, зниження м'язового тонусу і проблеми при грудному вигодовуванні. Так, один з можливих побічних ефектів у деяких немовлят – порушення захоплення грудей при годуванні. Але ці ефекти короткострокові.

Дослідження впливу епідуральної анестезії на новонароджених неоднозначні, оскільки на здоров'я малюка можуть впливати різні чинники. Важко передбачити, який ефект надасть епідуральна анестезія: він може відрізнятися в залежності від дозування, тривалості пологів і стану здоров'я дитини.

Перш ніж прийняти рішення про проведення епідуральної анестезії, краще обговорити процедуру з анестезіологом. Він дасть додаткову інформацію про ризики розвитку ускладнень.