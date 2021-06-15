Як впливає вакцинація на жіночий організм?

Немає жодних досліджень, які б свідчили про те, що жінки мають сильніші реакції на вакцину. Те, що повідомлення про побічні реакції від жінок надходять частіше, може бути пов'язаним з тим, що їх вакциновано на 4906 більше.

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Чи може вакцинація вплинути на результати мамографії?

У МОЗ відповіли, що так – вакцинація може вплинути на результати мамографії. Водночас збільшення лімфатичних вузлів є нечастою побічною реакцією на вакцину від Pfizer, але цей фактор варто врахувати це, якщо жінка збирається робити мамографію.



Вакцинація може вплинути на результати мамографії / Інфографіка МОЗ

Чи впливає вакцина на менструальний цикл?

Наразі немає досліджень, які підтвердили б, що вакцинація впливає на менструальний цикл.

У МОЗ пояснили, що порушення менструального циклу – досить поширене явище, яке може бути спричинене стресом, зміною ваги, зміною фізичної активності і фоновими захворюваннями.

У разі порушення циклу після вакцинації жінка повинна звернутися до гінеколога.



Про будь-які зміни в організмі варто повідомляти свого лікаря / Інфографіка МОЗ

Чи може вакцина викликати безпліддя?

Ні. За чутками, вакцина від Pfizer може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка. Але тоді так само відбувалося б і під час захворювання на COVID-19,

– пояснили у МОЗ.

Та додали. що у випадку, якби це було правдою, це означало б, що мільйони жінок дітородного віку по всьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда.

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