Чи може COVID-вакцина викликати безпліддя: відповідь МОЗ

Жінки частіше, ніж чоловіки повідомляють про реакції після вакцинації проти COVID-19. Тож, у МОЗ розповіли, чому так, зокрема про те, чи впливає вакцина на менструальний цикл та чи може вона викликати безпліддя.
Як впливає вакцинація на жіночий організм?
Немає жодних досліджень, які б свідчили про те, що жінки мають сильніші реакції на вакцину. Те, що повідомлення про побічні реакції від жінок надходять частіше, може бути пов'язаним з тим, що їх вакциновано на 4906 більше.
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Чи може вакцинація вплинути на результати мамографії?
У МОЗ відповіли, що так – вакцинація може вплинути на результати мамографії. Водночас збільшення лімфатичних вузлів є нечастою побічною реакцією на вакцину від Pfizer, але цей фактор варто врахувати це, якщо жінка збирається робити мамографію.
Вакцинація може вплинути на результати мамографії / Інфографіка МОЗ
Чи впливає вакцина на менструальний цикл?
Наразі немає досліджень, які підтвердили б, що вакцинація впливає на менструальний цикл.
У МОЗ пояснили, що порушення менструального циклу – досить поширене явище, яке може бути спричинене стресом, зміною ваги, зміною фізичної активності і фоновими захворюваннями.
У разі порушення циклу після вакцинації жінка повинна звернутися до гінеколога.
Про будь-які зміни в організмі варто повідомляти свого лікаря / Інфографіка МОЗ
Чи може вакцина викликати безпліддя?
Ні. За чутками, вакцина від Pfizer може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка. Але тоді так само відбувалося б і під час захворювання на COVID-19,
– пояснили у МОЗ.
Та додали. що у випадку, якби це було правдою, це означало б, що мільйони жінок дітородного віку по всьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда.
Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 768 556 людей. З них 1 507 801 людина отримала першу дозу препарату.
- 260 755 українців отримали 2 дози COVID-вакцини.