Чи може COVID-вакцина захистити від інших коронавірусів: дослідження

Вчені з Northwestern Medicine показали, що вакцини проти коронавірусу можуть захищати від інших подібних інфекцій. Це може виявитись корисним для підготовки до майбутніх пандемій.

Одна вакцина проти коронавірусу надає перехресний захист від інших коронавірусів. Тобто організм виробляє імунітет проти подібних хвороб.

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Нині є 3 основних сімейства коронавірусів, на які хворіють люди:

Сарбековірус, який включає штам SARS-CoV-1 – винуватця спалаху важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у 2003 році та відомий усім нам SARS-CoV-2, який зараз "тероризує" світ;

Ембековірус, який включає відомий провокатор застуди OC43;

Мербековірус – вірус, відповідальний за близькосхідний респіраторний синдром (MERS), про який вперше було повідомили у 2012 році.

Вакцини виробили перехресний імунітет

Дослідження показало, що плазма людей, вакцинованих проти SARS-CoV-2, виробляла антитіла, які забезпечували захист проти SARS-CoV-1 і коронавірусу застуди (OC43).

Окрім цього, миші, імунізовані вакциною проти SARS-CoV-1, яку виготовили у 2004 році, виробляли імунні відповіді проти SARS-CoV-2. Загалом це перше дослідження, яке показує, що попередні коронавірусні інфекції можуть захистити заражень іншими коронавірусами.

Як пояснюють вчені, причина полягає в тому, що SARS-CoV-1 і SARS-CoV-2 генетично схожі. Вони немов двоюрідні брати, в той вас як коронавірус застуди більш відрізняється від SARS-CoV-2.

Чи можна випустити універсальну вакцину проти коронавірусів

Поки коронавіруси були схожими більш ніж на 70%, миші були захищеними. Але якби вони зазнали впливу коронавірусів зовсім іншого сімейства, вакцини могли б забезпечити менший захист,

– йдеться в дослідженні.

Автори дослідження заявили, що сімейств коронавірусів є безліч, тож один універсальний препарат виробити неможливо. Але цілком можливо розробити по вакцині для кожного сімейства окремо. Втім, це ще не на часі. Нині перед дослідниками стоїть завдання визначити, скільки триває перехресний захист від вже наявних вакцин.