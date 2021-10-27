Наскільки ефективний ісландський мох
Ісландський мох – це лишайник. Вважається, що Ісландія – найменше постраждала після аварії на Чорнобильській АЕС, тому тут лишайники менш радіоактивні. Однак ісландський мох небезпечний у великих кількостях, тому що висушена рослина може бути забруднена свинцем.
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За даними Європейського агентства з лікарських засобів, ісландський мох можна використовувати для лікування подразнення порожнини рота та горла, сухого кашлю та тимчасової втрати апетиту. Проте ці свідчення засновані не так на клінічних дослідженнях, а на тому, що ісландський мох використовують вже близько 30 років. У США ісландський мох дозволений лише як ароматизатор в алкогольних напоях.
Що справді допоможе швидше одужати
- пити більше рідини. Курячий бульйон, чай або теплий яблучний сік зменшують закладеність носа внаслідок збільшення відтоку слизу. Бульйон розріджує слиз і допомагає запобігти зневодненню;
- більше відпочивати;
- полоскати горло розчином із сіллю. Від ¼ до ½ чайної ложки солі потрібно розчинити у склянці теплої води. Це може тимчасово полегшити біль чи першіння у горлі. Спосіб не підходить дітям віком до 6 років;
- зволожувати порожнину носа. Сольові краплі та спреї для носа (можна використовувати фізичний розчин), які відпускають без рецепта, можуть зменшити закладеність носа;
- зволожувати повітря у кімнаті. Якщо повітря в кімнаті вологе, слизова оболонка не пересихає і дихати стає легше.