Чи може ісландський мох допомогти вилікувати застуду

Нині немає переконливих доказів, що ісландський мох ефективний і безпечний для лікування респіраторних вірусних інфекцій.

Наскільки ефективний ісландський мох

Ісландський мох – це лишайник. Вважається, що Ісландія – найменше постраждала після аварії на Чорнобильській АЕС, тому тут лишайники менш радіоактивні. Однак ісландський мох небезпечний у великих кількостях, тому що висушена рослина може бути забруднена свинцем.

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За даними Європейського агентства з лікарських засобів, ісландський мох можна використовувати для лікування подразнення порожнини рота та горла, сухого кашлю та тимчасової втрати апетиту. Проте ці свідчення засновані не так на клінічних дослідженнях, а на тому, що ісландський мох використовують вже близько 30 років. У США ісландський мох дозволений лише як ароматизатор в алкогольних напоях.

Що справді допоможе швидше одужати