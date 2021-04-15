Експерименти на мишах продемонстрували, що вживання какао навіть на тлі жирної дієти покращує стан внутрішніх органів і знижує вагу. Вчені вважають, що такий же ефект можна спостерігати і на людях.

Дослідники з Університету штату Пенсільванія хотіли визначити, чи може какао вплинути на прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки. У какао міститься багато корисних речовин, зокрема клітковина, залізо та флавоноли.

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Як проводився експеримент на мишах

Вчені поділили мишей з ожирінням на 2 групи.

Одну з яких продовжували годувати жирною їжею з додаванням какао, а другу лише жирним раціоном.

В рамках експерименту вчені протестували добавки какао в фізіологічно досяжній для людини дозі – приблизно 10 столових ложок какао в день, що еквівалентно 5 чашкам гарячого напою.

Результати дослідження

Цікаво, що миші, яким давали какао, набрали на 21% менше ваги, ніж гризуни з контрольної групи. Окрім цього, вони мали меншу вагу селезінки, що є індикатором нижчого рівня запалення в організмі.

Рівень жирових відкладень в печінці мишей, які вживали какао, був нижчим на 28%. Рівень окислювального стресу був меншим на 56%, а рівень пошкодження ДНК в печінці – на 75% нижчий.

Поки що вчені не можуть пояснити, що саме призводить до такого ефекту. Ймовірно, екстракти какао та хімічні речовини, які містяться в ньому, можуть пригнічувати ферменти, відповідальні за переварювання жирів і вуглеводів. В такому випадку жир не засвоюється, а просто проходить по травному тракту. Вчені вважають, що аналогічний процес відбувається й у людей.

Дослідники додали, що для людини з ожирінням простого додавання 5 чашок какао в раціон буде недостатньо. Адже при боротьбі з ожирінням в першу чергу необхідно змінити стиль харчування і регулярно займатися фізичними навантаженнями.